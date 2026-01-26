У Грузии новый дипломатический представитель в РФ

Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве возглавит Александре Цуладзе, сообщил TV Pirveli. В беседе с телеканалом это подтвердила глава МИД Мака Бочоришвили.



Кто это. Последняя должность Цуладзе на госслужбе — пост министра образования. Он возглавлял ведомство с октябре 2024-го по июнь 2025-го.



Этому предшествовала работа в качестве замминистра, а до 2023 года Цуладзе был одним из судей Верховного суда. Он не обладает опытом работы в дипломатии, но Бочоришвили уверена в его способностях.





