У Грузии новый дипломатический представитель в РФ
26.01.2026 00:15
Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве возглавит Александре Цуладзе, сообщил TV Pirveli. В беседе с телеканалом это подтвердила глава МИД Мака Бочоришвили.
Кто это. Последняя должность Цуладзе на госслужбе — пост министра образования. Он возглавлял ведомство с октябре 2024-го по июнь 2025-го.
Этому предшествовала работа в качестве замминистра, а до 2023 года Цуладзе был одним из судей Верховного суда. Он не обладает опытом работы в дипломатии, но Бочоришвили уверена в его способностях.