У Грузии новый дипломатический представитель в РФ


26.01.2026   00:15


Секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве возглавит Александре Цуладзе, сообщил TV Pirveli. В беседе с телеканалом это подтвердила глава МИД Мака Бочоришвили.

Кто это. Последняя должность Цуладзе на госслужбе — пост министра образования. Он возглавлял ведомство с октябре 2024-го по июнь 2025-го.

Этому предшествовала работа в качестве замминистра, а до 2023 года Цуладзе был одним из судей Верховного суда. Он не обладает опытом работы в дипломатии, но Бочоришвили уверена в его способностях.


