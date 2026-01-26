Премьер Грузии: вместе с бизнесом будем работать над снижением цен на продукты

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что любой бизнес ориентирован на выход на максимальную прибыль, но в случае с Грузией бизнес вступает в противоречие с социальным фактором в случае цен на продукты.



Кобахидзе подчеркнул, что особую социальную ответственность за решение этой проблемы несет правительство Грузии, при этом он указал, что бизнес в Грузии свободен и должен быть таковым.



Поэтому, добавил политик, эту проблему правительство намерено решать в сотрудничестве с предпринимателями.





«Дело касается бизнеса. Конечно, бизнес свободен и должен быть свободным. Любой бизнес, естественно, ориентирован на получение максимальной прибыли, но именно здесь вступает социальный элемент, который особенно актуален, естественно, в случае продажи продукции.», — отметил он.



Мы, как правительство, несем особую социальную ответственность за решение этой социальной проблемы наряду со свободой предпринимательства. И это мы представляем на основании сотрудничества с бизнесом.



У нас свой почерк, свой стиль работы, в том числе свобода бизнеса — одно из главных достижений, которым мы гордимся после 2012 года.



Исходя из этого естественно, мы ни в коем случае не будем касаться свободы бизнеса, но вместе хотим позаботиться о снижении цен вместе с бизнесом», — заявил Ираклий Кобахидзе.



SOVA

