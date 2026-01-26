Гиви Таргамадзе освободился из заключения

26.01.2026 10:54





Политик Гиви Таргамадзе освобожден из тюрьмы. Он покинул 12-е Руставское пенитенциарное учреждение после 7 месяцев заключения.



Напомним, Гиви Таргамадзе был задержан 27 июня 2025 года. Оппозиционер сам прибыл в Ваке-Сабурталинское отделение полиции после того, как суд вынес решение о его задержании.



Напомним, Гиви Таргамадзе был признан виновным по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии. Решением судьи Нино Галусташвили, он приговорен к 7 месяцам лишения свободы, ему также запрещено занимать должности в течение 2 лет. Сам Гиви Таргамадзе на оглашении приговора не присутствовал, он также не воспользовался правом на последнее слово. На заседание комиссии Гиви Таргамадзе был вызван 3 апреля, на заседание он не явился. После этого ему было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана уплата залога в размере 10 000 лари, который он внес в установленные законом сроки.



Для справки, в связи с неявкой в комиссию прокуратура предъявила политику обвинение по статье 349 Уголовного кодекса. Это означает «невыполнение требований временной следственной комиссии парламента Грузии». Данное деяние наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





