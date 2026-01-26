|
Грузинская делегация примет участие в обсуждении Универсального периодического обзора ООН
26.01.2026 11:03
Сегодня в Женеве в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (UPR) Организации Объединённых Наций состоится рассмотрение Национального доклада Грузии о состоянии защиты прав человека в стране за 2021–2025 годы.
По информации Министерства иностранных дел Грузии, в обсуждении примет участие правительственная делегация Грузии во главе с заместителем министра иностранных дел Хатуной Тотладзе. В состав делегации входят представители государственных ведомств, а также Парламента Грузии, Центральной избирательной комиссии, Прокуратуры Грузии, Высшего совета юстиции и системы общих судов Грузии.
«Национальный доклад Грузии был подготовлен при координации Министерства иностранных дел Грузии с участием всех соответствующих государственных ведомств, при вовлечении как исполнительной, так и законодательной и судебной ветвей власти.
К докладу прилагается информация о выполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в рамках предыдущего цикла в 2021 году. Следует отметить, что в рамках 3-го цикла Грузия получила 285 рекомендаций и поддержала 257 из них.
Доклад был направлен Министерством иностранных дел в Аппарат Народного защитника с целью учета его предложений и замечаний. Также следует отметить, что в соответствии с изменениями, внесёнными в Регламент Парламента Грузии в 2016 году, доклад по представлению правительства был рассмотрен Парламентом Грузии.
После рассмотрения доклада Грузия в установленные сроки должна представить свою позицию относительно того, какие рекомендации она примет и возьмёт на себя обязательство выполнить в течение следующих пяти лет.
Следует отметить, что Универсальный периодический обзор, учреждённый Советом ООН по правам человека, является уникальным механизмом Совета ООН по правам человека, в рамках которого состояние защиты прав человека в государствах — членах ООН рассматривается каждые 4–5 лет», — говорится в информации Министерства иностранных дел Грузии.
