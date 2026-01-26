Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская делегация примет участие в обсуждении Универсального периодического обзора ООН


26.01.2026   11:03


Сегодня в Женеве в рамках 4-го цикла Универсального периодического обзора (UPR) Организации Объединённых Наций состоится рассмотрение Национального доклада Грузии о состоянии защиты прав человека в стране за 2021–2025 годы.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, в обсуждении примет участие правительственная делегация Грузии во главе с заместителем министра иностранных дел Хатуной Тотладзе. В состав делегации входят представители государственных ведомств, а также Парламента Грузии, Центральной избирательной комиссии, Прокуратуры Грузии, Высшего совета юстиции и системы общих судов Грузии.

«Национальный доклад Грузии был подготовлен при координации Министерства иностранных дел Грузии с участием всех соответствующих государственных ведомств, при вовлечении как исполнительной, так и законодательной и судебной ветвей власти.

К докладу прилагается информация о выполнении рекомендаций, поддержанных Грузией в рамках предыдущего цикла в 2021 году. Следует отметить, что в рамках 3-го цикла Грузия получила 285 рекомендаций и поддержала 257 из них.

Доклад был направлен Министерством иностранных дел в Аппарат Народного защитника с целью учета его предложений и замечаний. Также следует отметить, что в соответствии с изменениями, внесёнными в Регламент Парламента Грузии в 2016 году, доклад по представлению правительства был рассмотрен Парламентом Грузии.

После рассмотрения доклада Грузия в установленные сроки должна представить свою позицию относительно того, какие рекомендации она примет и возьмёт на себя обязательство выполнить в течение следующих пяти лет.

Следует отметить, что Универсальный периодический обзор, учреждённый Советом ООН по правам человека, является уникальным механизмом Совета ООН по правам человека, в рамках которого состояние защиты прав человека в государствах — членах ООН рассматривается каждые 4–5 лет», — говорится в информации Министерства иностранных дел Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна