Кобахидзе: Наша таможня осуществляет строгий контроль, чтобы полностью исключить обхода санкций

26.01.2026 12:05





«Служба доходов Министерства финансов находится в постоянной и оперативной координации с международными партнёрами в части исполнения санкций. Наша таможенная администрация осуществляет строгий контроль, чтобы полностью исключить использование территории Грузии для обхода санкций. Только в течение 2025 года Таможенным департаментом было принято 2 658 решений об отказе в проведении таможенных операций и возврате товаров в страну отправления. Эти данные наглядно подтверждают ответственное отношение нашего государства к глобальной безопасности и ещё раз подчёркивают репутацию Грузии как надёжного международного партнёра.



Правительство Грузии и в дальнейшем будет продолжать институциональную поддержку таможенной службы, заботу о ваших достойных условиях труда и развитии, поскольку ваш успех напрямую отражается на силе нашей страны. Ещё раз поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю мира и успехов на благо нашей родины», — заявил премьер-министр.





