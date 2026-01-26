Кобахидзе: Рабочий процесс по вопросу цен будет завершен до конца апреля

26.01.2026 12:47





Существуют соответствующие ведомства, которые изучают картельные сделки и при необходимости принимают соответствующие меры - мы максимально должны найти способы снизить цены, это наша задача, - об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в этом направлении решением парламента обязательно будет создана следственная комиссия в законодательном органе.



«В парламенте обязательно будет создана комиссия, это решение парламента, что касается конкретных возможных картельных сделок, я сегодня это комментировать не буду. Сегодня у нас встреча с грузинскими производителями, которые производят продукты питания в нашей стране. Конечно, мы также заслушаем их информацию. Естественно, мы не хотим делать поспешных выводов, существуют соответствующие ведомства, которые изучают картельные сделки и при необходимости принимают надлежащие меры. Нам следует дождаться такого исследования. До тех пор я воздержусь от конкретных пояснений. Главное - выслушать всех, и вместе мы должны найти способы максимально снизить цены, это наша задача.



Рабочий процесс будет завершен максимум до конца апреля, соответственно, будут выявлены все аспекты создания наценки, и на основе этого мы сможем принимать конкретные решения, в том числе конкретные законодательные изменения. Это уже покажет рабочий процесс», – сказал Кобахидзе.





