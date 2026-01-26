|
|
|
Кобахидзе: Рабочий процесс по вопросу цен будет завершен до конца апреля
26.01.2026 12:47
Существуют соответствующие ведомства, которые изучают картельные сделки и при необходимости принимают соответствующие меры - мы максимально должны найти способы снизить цены, это наша задача, - об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в этом направлении решением парламента обязательно будет создана следственная комиссия в законодательном органе.
«В парламенте обязательно будет создана комиссия, это решение парламента, что касается конкретных возможных картельных сделок, я сегодня это комментировать не буду. Сегодня у нас встреча с грузинскими производителями, которые производят продукты питания в нашей стране. Конечно, мы также заслушаем их информацию. Естественно, мы не хотим делать поспешных выводов, существуют соответствующие ведомства, которые изучают картельные сделки и при необходимости принимают надлежащие меры. Нам следует дождаться такого исследования. До тех пор я воздержусь от конкретных пояснений. Главное - выслушать всех, и вместе мы должны найти способы максимально снизить цены, это наша задача.
Рабочий процесс будет завершен максимум до конца апреля, соответственно, будут выявлены все аспекты создания наценки, и на основе этого мы сможем принимать конкретные решения, в том числе конкретные законодательные изменения. Это уже покажет рабочий процесс», – сказал Кобахидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна