Кобахидзе: Дебаты это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию


26.01.2026   13:13


Дебаты это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, дебаты «должны иметь здоровую форму».

«Наше единственное условие - эти дебаты должны иметь конструктивную форму, а единственная цель дебатов должна заключаться в предоставлении общественности соответствующей информации по всем темам. Эти дебаты должны быть предметными, должны быть тематическими. Мы так представляем себе дискуссии, которые должны проводиться в публичном пространстве. Остальное - вопрос консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, эти форматы удастся согласовать. Я также готов лично включиться в такие дискуссии. Наша единственная задача, чтобы состоялись здоровые дискуссии, здоровые дебаты. Это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии», – заявил Кобахидзе.


