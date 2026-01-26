Кобахидзе: Дебаты это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию

Дебаты это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии, - заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, дебаты «должны иметь здоровую форму».



«Наше единственное условие - эти дебаты должны иметь конструктивную форму, а единственная цель дебатов должна заключаться в предоставлении общественности соответствующей информации по всем темам. Эти дебаты должны быть предметными, должны быть тематическими. Мы так представляем себе дискуссии, которые должны проводиться в публичном пространстве. Остальное - вопрос консультаций со СМИ. Мы надеемся, что очень скоро, как можно скорее, эти форматы удастся согласовать. Я также готов лично включиться в такие дискуссии. Наша единственная задача, чтобы состоялись здоровые дискуссии, здоровые дебаты. Это самый эффективный способ максимально преодолеть поляризацию в Грузии», – заявил Кобахидзе.





