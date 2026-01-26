18,8% граждан Украины, проживающих в Грузии, считаются резидентами Грузии

18,8% граждан Украины, проживающих в Грузии, считаются резидентами Грузии. Об этом говорится в данных, опубликованных Национальным банком, о доходах от международных поездок.



«По состоянию на 31 декабря 2025 года, по оценкам, 18,8% граждан Украины, проживающих в Грузии, находятся в Грузии более года или намереваются находиться в Грузии более года. Согласно методологии Международного валютного фонда, они являются резидентами Грузии, и их расходы не включаются в доходы от международных поездок», — говорится в данных, опубликованных Национальным банком.



Также стоит отметить, что в прошлом году Грузия получила в общей сложности 4,690 млрд долларов США дохода от международных поездок. Почти 3,4% из них приходится на туристов из Украины. В частности, по статистике, в прошлом году украинцы потратили в Грузии в общей сложности 157,6 млн долларов.



По той же статистике, лидируют россияне с доходами от туризма в размере 694 млн долларов. На втором месте находятся граждане Турции с расходами в 605,9 млн долларов, а на третьем — туристы из Израиля, потратившие в Грузии 586,3 млн долларов.



Также стоит отметить, что лидерство российских граждан по расходам, скорее всего, обусловлено большим количеством туристов из этой страны в Грузии. В частности, по данным Национального управления по туризму, в 2025 году число российских туристов в стране увеличилось на 11,1% в годовом исчислении и составило 1 579 764 человека. По этому показателю российские граждане занимают первое место среди иностранных туристов в Грузии. По официальной статистике, каждый пятый посетитель страны — гражданин России.





