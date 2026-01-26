Кобахидзе прокомментировал визит Венса в Азербайджан и Армению

Как нам известно, визит вице-президента США посвящен именно т.н маршруту TRIPP - соответственно, логично, что в данном случае адресатами визита являются именно эти две страны! Какой еще комментарий мне сделать? - так премьер-министр Ираклий Кобахидзе ответил на вопрос, почему Грузия не стала частью маршрута запланированного на февраль визита Джей Ди Вэнса на Южный Кавказ, в частности, в Армению и Азербайджан.



На дополнительный вопрос журналиста - когда речь о транзитной роли Южного Кавказа, и Грузия является частью этого транзитного маршрута, почему страна не была включена в повестку дня вице-президента США, Кобахидзе ответил: «Это им решать».



«По нашей информации, этот визит посвящен именно зангезурскому вопросу - исходя из этого, вполне естественно, что американский политик посетит Азербайджан и Армению.



Вы знаете, каков контекст грузино-американских отношений. Этот контекст очень тяжелый. Этот контекст был создан администрацией Байдена. Посмотрим, как будет развиваться на этом фоне. Мы терпеливо ждём. Мы публично сделали заявление, что готовы возобновить стратегическое партнёрство с чистого листа и с конкретным путеводителем.



Мы терпеливо ждём решения американской администрации», - сказал Ираклий Кобахидзе.





