Каладзе: Мы неоднократно заявляли о готовности к перезагрузке отношений с Соединенными Штатами

26.01.2026 15:19





«Грузия находится в режиме ожидания перезагрузки отношений с США», — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя запланированный визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в два государства Южного Кавказа и отвечая на вопрос о перезагрузке отношений с Соединёнными Штатами.



По его словам, Грузия является независимым и суверенным государством, и все должны уважать это, независимо от масштабов страны.



«Мы находимся в режиме ожидания. Мы уже очень много раз заявляли о своей готовности к перезагрузке отношений. То отношение, которое администрация президента Байдена демонстрировала по отношению к Грузии, — несправедливое, состоящее исключительно из лжи, обмана и угроз — является категорически неприемлемым. Мы — независимое, суверенное государство, и все должны уважать нашу государственность и суверенитет. Неважно, что мы маленькая страна. Мы — независимое государство, за которое боролись наши предки и предыдущие поколения. Мы и сегодня вынуждены бороться и, конечно, сделаем всё для того, чтобы в первую очередь были защищены интересы нашей страны и нашего народа.



Что касается других отношений, ещё раз повторяю — мы находимся в режиме ожидания. Главными обещаниями были завершение войны, а также поражение «глубинного государства» как одна из приоритетных линий. Мы находимся в режиме ожидания и поддерживаем его, если он действительно сможет и сумеет всего этого добиться. Сегодня действительно не видно ни завершения войны, ни победы над «Дип стэйт». Нет ни того, ни другого, поэтому мы остаёмся в режиме ожидания», — заявил Каха Каладзе.





