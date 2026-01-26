Кобахидзе обсудил с грузинскими производителями цены на продовольственную продукцию

26.01.2026 15:30





«Бизнес в нашей стране пользуется высоким уровнем свободы, поэтому ценообразование осуществляется на основе свободных рыночных принципов, однако при этом на нас ложится социальная ответственность перед нашим населением, и, исходя из этой ответственности, мы можем внести определённый вклад в снижение цен», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании действующей Правительственной координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию, в котором приняли участие грузинские производители.



Глава правительства обратил внимание на существующие вызовы в реализации продукции грузинского производства на внутреннем рынке и обсудил имеющиеся ресурсы для снижения цен.



«У нас есть первичная информация о том, что действующие правила игры на рынке в некоторой степени мешают грузинским производителям обеспечить надлежащую реализацию своей продукции на территории Грузии, в наших сетевых супермаркетах. В целом, наценка от границы Грузии до полки составляет 86%. При этом не учитываются никакие налоги — ни импортные, ни НДС. Это чистая наценка, которая формируется на уровне дистрибуции, а затем в сетевых маркетах. Соответственно, мы считаем, что эта наценка довольно высокая. Мы видели, например, разницу между оптовыми и розничными ценами в европейских странах, и как правило, наценка там колеблется от 20 до 30%. Исходя из этого, мы считаем, что есть пространство для снижения цен, в том числе на грузинскую продукцию», — заявил Ираклий Кобахидзе.



В заседании комиссии приняли участие представители около 25 грузинских производственных компаний.



В течение текущей недели в формате правительственной координационной комиссии состоятся встречи по вопросам цен на фармацевтическую продукцию и топливо.





