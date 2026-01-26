Бывший замглавы секретаря СНБ: Грузия теряет транзитную функцию и конкурентоспособность на Среднем коридоре

26.01.2026 15:36





Вано Мачавариани, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности, заявляет, что Грузия фактически теряет свою транзитную функцию.



Комментируя заявления, сделанные на форуме в Давосе, он сказал в эфире передачи BMGTV «Аналитика», что на самом деле Азербайджан воспользовался моментом и занял лидирующую роль, которую ранее играла Грузия, как США, стратегического партнера ЕС и связующего звена между Каспийским морем, Европой и остальным миром, взял на себя эту роль.



На Экономическом форуме в Давосе, куда партия «Грузинская Мечта» не была приглашена, президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Ваагн Хачатурян объявили, что грузы из Армении в Азербайджан и обратно, которые в настоящее время следуют через территорию Грузии, в будущем будут перевозиться напрямую между двумя странами.



«Азербайджан взял на себя очень важную роль не только как связующая, но и как транзитная страна, и сблизился с администрацией США именно по вопросам, которые имеют для него стратегическое значение. Армения была вовлечена в этот процесс, а Грузия теряет свою так называемую монополию на транзитную функцию — назовем это средним коридором или как угодно, Будет активно развиваться альтернативный маршрут, который может быть дополнительным, и если не будет конкурентоспособных цен, конкурентоспособной инфраструктуры, подходящей для грузов, следующих с востока на запад, то сама Грузия, учитывая эти проблемы с железнодорожным или автомобильным транзитом, а также нерешенные международные отношения, в которых оказалась Грузия — у нее нет отношений ни с кем, даже с Европой, это было сделано намеренно. Есть также серьезные проблемы с США и соседними странами, потому что они не обсуждают с нами важные вопросы; мы просто становимся своего рода тупиком. Если это политика нынешнего правительства, превратить Грузию в геополитический тупик, то единственным выигравшим будет Россия, которая просто разработает свой собственный маршрут через Грузию, и Грузия больше не будет столь конкурентоспособной с точки зрения Среднего коридора», — сказал Вано Вано Мачавариани.



По его мнению, Средний коридор является частью международной транзитной инфраструктуры, и если Грузия не будет его должным образом развивать, если она не будет соответствовать стандартам и не наладит надлежащие международные отношения как со странами в регионе, так и с Европейским союзом, куда направляются грузы, с Соединенными Штатами, которые должны поддерживать безопасность страны, мы увидим страну, которая отстала во всех процессах.



Вано Мачавариани также обращает внимание на потенциальные финансовые потери для Грузии.



«Конечно, нет ничего плохого в том, что создается дополнительный альтернативный маршрут, который поддерживается не только на словах, но и политически и финансово — речь идет о 143 миллионах долларов, которые Соединенные Штаты Америки намерены инвестировать в развитие этого альтернативного маршрута. — это означает, что будут международные стандарты, а за этим всегда следуют инвестиции, которые вкладывают страны-партнеры после вовлечения Соединенных Штатов. Турция станет более активной, Азербайджан станет более активным, который будет инвестировать больше средств в этом направлении, и, что наиболее важно, банки развития в значительной степени направят свои средства на этот маршрут. Одним из примеров этого является то, что одна из крупнейших японских корпораций, Насколько я знаю, корпорация Mitsubishi, которая очень активно участвует в инвестиционных проектах в Азербайджане, будь то инфраструктура, нефть или газ, участвует в привлечении примерно 2,8 миллиарда долларов инвестиций именно для развития инфраструктуры в этом направлении. Представьте себе, какие ресурсы теряет Грузия из-за того, что нынешнее правительство не смогло определить свою ориентацию. Сегодня Грузии нигде не видно. Нынешнее правительство просто становится неприемлемым игроком. Их нигде не принимают, никуда не приглашают, а правительство уверяет нас, что это нормально», — заявляет Вано Мачавариани.





