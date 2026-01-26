В суде назначен процесс Георгия Вашадзе по т.н. делу о саботаже

В Тбилисском городском суде назначен процесс по уголовному делу в отношении лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе. Речь идет об обвинении в саботаже и помощи иностранному государству во враждебной деятельности.



Суд обсудит вопрос об избрании Вашадзе меры пресечения.



Напомним, 6 ноября 2025 года Генпрокуратура начала уголовное преследование в отношении лидеров различных оппозиционных партий - Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Против Георгия Вашадзе расследование начато по статьям о саботаже (первая часть статьи 318 - от 2 до 4 лет заключения) и помощи иностранному государству во враждебной деятельности (статья 319 - от 7 до 15 лет заключения).



Также напомним, что Георгий Вашадзе покинул тюрьму 23 января, когда истек срок его 7-месячного заключения. В данном случае дело касалось отказа сотрудничать со следственной комиссией, созданной в парламенте.





