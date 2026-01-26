Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского газа

26.01.2026 16:23





27 государств-членов Европейского союза официально приняли регуляцию, предусматривающую поэтапную отмену импорта из России в ЕС трубопроводного и сжиженного природного газа, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕС.



Новые правила также включают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения.



«Запрет вступит в силу через шесть недель после вступления регуляции в силу. Для существующих контрактов будет предусмотрен переходный период. Такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки. Полный запрет на импорт сжиженного природного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа - с осени 2027 года», - говорится в информации.



Согласно документу, несоответствие новым правилам может повлечь максимальные штрафы в размере минимум 2,5 млн евро для физических лиц и минимум 40 млн евро для компаний, минимум 3,5% от общего годового оборота компании во всем мире или 300% от предполагаемого оборота по транзакции.



К 1 марта 2026 года страны Евросоюза должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа и определить потенциальные проблемы, связанные с заменой российского газа. С этой целью компании должны будут уведомить власти и комиссию о любых оставшихся контрактах, связанных с российским газом. Страны ЕС, по-прежнему импортирующие российскую нефть, также должны будут представить планы диверсификации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





