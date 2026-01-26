Каладзе: Если кто-то совершил преступление, всем придется ответить перед законом, я ответственен за себя

26.01.2026 16:34





Если кто-то совершил преступление, всем придется ответить перед законом, - заявил СМИ Каха Каладзе, комментируя текущее расследование в связи с агентством детских садов Тбилиси.



На вопрос о том, ответственен ли он сам за произошедшее, Каха Каладзе ответил, что мэр столицы не может быть сотрудником следственного ведомства.



«Это обычные политические спекуляции. Я ответственен за себя. Мэр столицы не может быть главой или сотрудником следственного органа. Существуют соответствующие следственные службы, которые должны выявить преступление, провести превентивные мероприятия. Если кто-то совершил преступление, всем придется ответить перед законом», - отметил Каха Каладзе.



Напомним, по данным прокуратуры, бывший глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили в обмен на взятку предоставлял защиту своему другу, бывшему директору Агентства детских садов мэрии Тбилиси Кахе Гванцеладзе, который при оформлении договоров на закупки для детских садов получал от предпринимательских субъектов в виде взяток особо крупных суммы, т.н. «откаты».



По данным следственного органа, Кахабер Гванцеладзе вовлек в вышеупомянутую преступную схему Лилуашвили-Гванцеладзе сотрудников, занимавшихся финансовым учетом и расчетами агентства, а также мониторингом. В отношении всех их вынесено постановление о привлечении к уголовной ответственности в качестве обвиняемых.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





