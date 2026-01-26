Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жоржолиани: Мы поговорили с грузинскими производителями о проблемах


26.01.2026   16:34


Состоялось очередное заседание Правительственной координационной комиссии по ценам на продовольственную продукцию, на этот раз с участием грузинских производителей. Мы обсудили проблемы, которые в целом беспокоят производителей в их взаимодействии с сетями и дистрибьюторами», — заявил глава Администрации правительства Леван Жоржолиани.

По его словам, все единодушно согласились с тем, что снижение цен возможно.

«Они также подняли вопрос поддержки грузинского производства, что очень важно, поскольку нередко случается так, что грузинский производитель предпочитает экспортировать продукцию за границу, а не оставлять её для продажи на внутреннем рынке, исходя из существующих условий. Именно об улучшении этих условий мы и говорили», — отметил Леван Жоржолиани.


