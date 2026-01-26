Журналистка телекомпании «Формула» заявляет о незаконном вмешательстве в её работу

26.01.2026 16:37





Журналистка телекомпании «Формула» Нано Чакветадзе обвинила сотрудников Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел в препятствовании её деятельности. Она утверждает, что во время работы в СГБ ей запретили съёмку, отобрали телефон и удалили отснятые кадры, однако впоследствии ей удалось их восстановить. В пресс-центре Службы государственной безопасности на данный момент комментариев по этому поводу не дают.



Нано Чакветадзе работала у СГБ после распространения информации об обнаружении в автомобиле у здания ведомства тела мужчины, который, как выяснилось позже, оказался сотрудником Антикоррупционного агентства СГБ.



Грузинской службе Радио Свобода Нано Чакветадзе рассказала, что пришла к зданию СГБ одна:



«Со мной не было ни оператора, ни водителя. Я пришла одна, с телефоном, микрофоном для телефона и штативом. Съёмку начала с противоположной стороны дороги».



По её словам, вскоре после начала съёмки к ней подошли правоохранители и в «грубой форме» запретили ей снимать.



«Я сказала, что могу показать документы, пресс-карту, что я журналист. Они ответили: понятно, но всё равно снимать нельзя. Я попросила: объясните, как я, находясь по другую сторону дороги, мешаю следственным действиям», - говорит Чакветадзе.



После этого ей пригрозили задержанием, утверждает журналистка: «Пять–шесть человек окружили меня, отобрали телефон и удалили отснятые кадры».



По словам журналистки, на данный момент жалоба по факту воспрепятствования журналистской деятельности не подана, однако, вероятно, телекомпания отреагирует на произошедшее в ближайшее время.



26 января, в автомобиле у здания Службы государственной безопасности был обнаружен мёртвый мужчина, как позже выяснилось, сотрудник Антикоррупционного агентства СГБ.



Согласно заявлению СГБ, он «рано утром пришёл на работу, по всей видимости, взял оружие, покинул территорию службы и был найден мёртвым в собственном автомобиле с огнестрельным ранением». «На пассажирском сиденье автомобиля он оставил записку», - сообщает СГБ.





