Кобахидзе назвал логичным визит вице-президента США в Армению и Азербайджан без Грузии

Отвечая на вопрос о причинах исключения Грузии из запланированного регионального визита вице-президента США, который, как ожидается, посетит Армению и Азербайджан, премьер от «Грузинской мечты» заявил, что поездка «непосредственно посвящена вопросу Зангезура», поэтому естественно, что американский чиновник сосредоточится именно на Армении и Азербайджане.



Кобахидзе также прокомментировал общее состояние грузино-американских отношений, отметив, что «известно, в каком они сейчас состоянии». Он возложил ответственность за возникшую напряжённость на предыдущую администрацию США и подчеркнул, что Грузия готова к «новому старту» в стратегическом сотрудничестве — при условии соответствующих решений со стороны Вашингтона.



Грузия была одним из ключевых партнёров США на Южном Кавказе с начала 2000-х годов: на её территории проводились совместные военные учения, а страна получала значительную американскую помощь. Однако в последние годы отношения заметно охладели на фоне критики со стороны Вашингтона из-за демократического отката в Тбилиси.



Визит вице-президента США на Южный Кавказ проходит на фоне активизации усилий Вашингтона по продвижению политических и транспортных инициатив в регионе. Речь идёт, в частности, об обсуждениях, связанных с предложением о создании международного мирного механизма по Газе, а также о проектах транспортной связности, объединяющих Армению, Азербайджан и другие страны региона.







