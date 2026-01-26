Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Замминистра Кипра: От Грузии ЕС ожидает соблюдения демократических стандартов


26.01.2026   16:46


Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна заявила, что расширение является главным приоритетом кипрского председательства в Совете Европы.

По ее словам, ЕС выполняет свой долг, когда партнеры ЕС также выполняют свой долг.

«Верховенство закона, демократические стандарты, уважение основных прав и свобод являются основными предпосылками для того, чтобы наши партнеры добились прогресса в программе расширения. Именно этого мы ожидаем от Грузии. Очень важно сохранить европейскую перспективу соседней страны», — заявила политик.

Напомним, Кипр принял председательство в Совете Европы на полгода с 1 января 2026 года.


Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна