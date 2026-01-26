Замминистра Кипра: От Грузии ЕС ожидает соблюдения демократических стандартов

Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна заявила, что расширение является главным приоритетом кипрского председательства в Совете Европы.



По ее словам, ЕС выполняет свой долг, когда партнеры ЕС также выполняют свой долг.



«Верховенство закона, демократические стандарты, уважение основных прав и свобод являются основными предпосылками для того, чтобы наши партнеры добились прогресса в программе расширения. Именно этого мы ожидаем от Грузии. Очень важно сохранить европейскую перспективу соседней страны», — заявила политик.



Напомним, Кипр принял председательство в Совете Европы на полгода с 1 января 2026 года.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

