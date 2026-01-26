|
Замминистра Кипра: От Грузии ЕС ожидает соблюдения демократических стандартов
26.01.2026 16:46
Заместитель министра по европейским делам Кипра Марилена Рауна заявила, что расширение является главным приоритетом кипрского председательства в Совете Европы.
По ее словам, ЕС выполняет свой долг, когда партнеры ЕС также выполняют свой долг.
«Верховенство закона, демократические стандарты, уважение основных прав и свобод являются основными предпосылками для того, чтобы наши партнеры добились прогресса в программе расширения. Именно этого мы ожидаем от Грузии. Очень важно сохранить европейскую перспективу соседней страны», — заявила политик.
Напомним, Кипр принял председательство в Совете Европы на полгода с 1 января 2026 года.
