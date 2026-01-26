Марилена Рауна: ЕС выполняет долг, когда и наши партнеры выполняют свой долг.

Расширение является главным приоритетом председательства Кипра. Именно сейчас есть импульс для расширения, чтобы ЕС выполнил свою обязанность, - заявила «Евроскопу» Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра - страны-председателя в Совете ЕС.



«ЕС выполняет долг, когда и наши партнеры выполняют свой долг. Верховенство закона, демократические стандарты, уважение фундаментальных прав и свобод являются главными предпосылками для наших партнеров, чтобы у них был прогресс в повестке дня расширения. Именно этого мы ожидаем и в случае с Грузией. Очень важно сохранить европейскую перспективу соседней страны», - отметила Марилена Рауна.



Кипр принял председательство в Совете ЕС 1 января на 6 месяцев.





