Марилена Рауна: ЕС выполняет долг, когда и наши партнеры выполняют свой долг.


26.01.2026   18:06


Расширение является главным приоритетом председательства Кипра. Именно сейчас есть импульс для расширения, чтобы ЕС выполнил свою обязанность, - заявила «Евроскопу» Марилена Рауна, заместитель министра по европейским делам Кипра - страны-председателя в Совете ЕС.

«ЕС выполняет долг, когда и наши партнеры выполняют свой долг. Верховенство закона, демократические стандарты, уважение фундаментальных прав и свобод являются главными предпосылками для наших партнеров, чтобы у них был прогресс в повестке дня расширения. Именно этого мы ожидаем и в случае с Грузией. Очень важно сохранить европейскую перспективу соседней страны», - отметила Марилена Рауна.

Кипр принял председательство в Совете ЕС 1 января на 6 месяцев.


