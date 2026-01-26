Вашадзе заявляет, что в возбужденном против него деле не существует ни одного доказательства

26.01.2026 19:33





По словам одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, в возбужденном против него деле не существует ни одного доказательства, а в материалах указаны лишь на его имя, фамилию и статья с 15-летним приговором.



Соответствующее заявление Вашадзе сделал в связи с назначением судебного процесса по т.н. делу о саботаже.



Как Вашадзе сообщил СМИ перед началом судебного процесса в городском суде, он готов внести залог.



«Когда я вышел из тюрьмы, сказал, что в деле чистый лист, только имя и фамилия и статья на 15 лет. Правильно, чтобы таких дел не существовало в прокуратуре правового государства. В деле ничего нет, нет и доказательств. Я ожидал меры пресечения, кстати, позвонил Зуре (Гирчи-Джапаридзе) и спросил, во сколько его вызвали. Его вызвали в 15:00.



Я знаю, что просят 30 000 лари в качестве залога. Об остальном у меня нет информации. Зайду и выясню.



В материалах дела ничего не написано. Написаны мои имя и фамилия, и статья на 15 лет. Не то что не написано, ничего нет в деле и касательно меня. Нет и сфальсифицированных доказательств. Честно говоря, я был удивлен. Это служит тому, чтобы мы приостановили наше стремление к свободе, для нормального развития Грузии. У нас общая позиция по этому вопросу – мы не можем этого сделать, мы любим свою родину, мы понимаем, в каком процессе находимся. Мы хотим, чтобы противостояния в этой стране прекратились, и это прекратится, когда существует справедливость. Справедливость – это когда есть какой-то процесс, которому общественность доверяет.



Конечно, я заплачу залог. Я также внес залог по предыдущему делу», - сказал Вашадзе.



Напомним, 6 ноября 2025 года Генпрокуратура начала уголовное преследование в отношении лидеров различных оппозиционных партий - Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.



Против Георгия Вашадзе расследование начато по статьям о саботаже (первая часть статьи 318 - от 2 до 4 лет заключения) и помощи иностранному государству во враждебной деятельности (статья 319 - от 7 до 15 лет заключения).



Также напомним, что Георгий Вашадзе покинул тюрьму 23 января, когда истек срок его 7-месячного заключения. В данном случае дело касалось отказа сотрудничать со следственной комиссией, созданной в парламенте.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





