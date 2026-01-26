SJC: «Изгнание Тамар Меаракишвили посылает опасный сигнал грузинам, живущим в Южной Осетии»

Де-факто правительство Южной Осетии выдворило активистку и журналистку грузинского происхождения Тамар Меаракишвили, арестованную ранее по обвинению в шпионаже в пользу Грузии.



Грузинский »Центр социальной справедливости» (SJC) расценивает это решение как политическую репрессию и считает, что оно создает опасный прецедент для проживающих в Южной Осетии этнических грузин, имеющих грузинское гражданство. В частности речь идет о регионе Ахалгори.



По данным SJC, в Ахалгори уже много лет наблюдается депопуляция: ограничение свободы передвижения, тяжелые социально-экономические условия и постоянное ощущение небезопасности вынуждают людей покидать регион. И, по мнению организации, дело Тамар Меаракишвили еще больше усугубляет ситуацию.



«Тамар Меаракишвили была задержана ночью 22 декабря 2025 года в Цхинвали. Прокуратура обвинила ее в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России (шпионаж), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.



Арест был проведен в форме показательной спецоперации: по рассказу активистки, в ее дом ворвались более 20 вооруженных людей в масках, а территория снаружи контролировалась более чем сотней спецназовцев. Перед арестом ей не объяснили, в чем заключаются обвинения», — напоминает подробности этого дела SJC.



По версии прокуратуры, Тамар Меаракишвили публично распространяет изображение «объектов стратегического значения» Южной Осетии.



В знак протеста Меаркишвили объявила в тюрьме сухую голодовку. По ее словам, в этот период она подвергалась оскорблениям на этнической почве и угрозам применения насилия.



24 декабря югоосетинский суд приговорил активистку к двум месяцам предварительного заключения, однако 31 декабря «передумал» и вынес вердикт о выдворении ее из Южной Осетии, сославшись на то, что якобы югоосетинское гражданство Меаркишвили было получено незаконным путем. Таким образом уголовное дело превратилось в административное. По мнению Центра социальной справедливости, эта внезапная трансформация лишь подтверждает то, что арест активистки изначально был политически мотивирован.



SJC указывает на то, что необходимые юридические процедуры по лишению активистки гражданства и высылке были полностью проигнорированы, и Меаракишвили просто «выставили» из Южной Осетии за один день. И, по мнению организации, это подает четкий политический сигнал местным этническим грузинам, критикующим власти.



«Тамар Меаракишвили на протяжении многих лет была одним из редких независимых голосов, говоря о правах человека и социальных проблемах, разоблачая коррупцию и критикуя местных чиновников. Ее деятельность не ограничивалась интересами грузинского населения, она публично говорила также и о проблемах осетин и пытался поддерживать диалог», — пишет SJC.





Не менее критически оценивает SJC также и реакцию грузинского правительства. Организация считает, что официальный Тбилиси не осудил должным образом фактическое изгнание Тамар Меаркишвили, а некоторые грузинские политики даже обвинили ее в провокации. Кроме того, грузинское государство не предприняло эффективных шагов, чтобы обеспечить ей жилье и психосоциальную реабилитацию.



SJC заявляет, что продолжит поддерживать Тамар Меаркишвили, и предупреждает, что это дело касается не только одного конкретного человека, а отражает политическую реальность, в которой ежедневно живут оставшиеся в Южной Осетии этнические грузины.





