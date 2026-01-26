Хоштария: Единственный вопрос, о котором можно дебатировать с «Мечтой», это назначение новых выборов

26.01.2026 21:00





По заявлению одной из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария , единственная тема, по которой можно дебатировать с «Грузинской мечтой», это назначение новых выборов.



Соответствующим заявлением Элене Хоштария отвечает на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возвращении публичных дебатов между политическими партиями.



В заявлении, распространенном на странице Хоштария в Facebook, говорится, что во всех остальных случаях участие в дебатах означает признание правящей партии политически легитимной стороной, что неприемлемо для оппозиции.



«Очередная мошенническая инициатива «Мечты», о будто бы дебатах, вообще не заслуживает отклика, однако несколько откликов нашей стороны вызвали у меня желание поделиться своим мнением.



Единственный вопрос, о котором можно дебатировать с «Мечтой» в любом формате, будь то открытый, закрытый, критический или некритический телеканал, это назначение новых выборов. Во всех остальных случаях, даже в самых благородных, это будет их признание как более или менее нормальной политической стороны.



Линия непризнания должна быть проведена нами, оппозицией, а не пропагандистами мошенниками. Если дебаты с русскими приносят хотя бы самое минимальное, то непонятно, почему мы не вошли в парламент. До конца! Элене Хоштария, женская тюрьма Рустави», - говорится в письме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





