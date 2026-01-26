Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Хоштария: Единственный вопрос, о котором можно дебатировать с «Мечтой», это назначение новых выборов


26.01.2026   21:00


По заявлению одной из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария , единственная тема, по которой можно дебатировать с «Грузинской мечтой», это назначение новых выборов.

Соответствующим заявлением Элене Хоштария отвечает на заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возвращении публичных дебатов между политическими партиями.

В заявлении, распространенном на странице Хоштария в Facebook, говорится, что во всех остальных случаях участие в дебатах означает признание правящей партии политически легитимной стороной, что неприемлемо для оппозиции.

«Очередная мошенническая инициатива «Мечты», о будто бы дебатах, вообще не заслуживает отклика, однако несколько откликов нашей стороны вызвали у меня желание поделиться своим мнением.

Единственный вопрос, о котором можно дебатировать с «Мечтой» в любом формате, будь то открытый, закрытый, критический или некритический телеканал, это назначение новых выборов. Во всех остальных случаях, даже в самых благородных, это будет их признание как более или менее нормальной политической стороны.

Линия непризнания должна быть проведена нами, оппозицией, а не пропагандистами мошенниками. Если дебаты с русскими приносят хотя бы самое минимальное, то непонятно, почему мы не вошли в парламент. До конца! Элене Хоштария, женская тюрьма Рустави», - говорится в письме.


