Президентом ПАСЕ стала Петра Байр
26.01.2026 21:04
Австрийку Петру Байр в понедельник избрали новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом сообщила пресс-служба Ассамблеи в соцсетях, пишет "Европейская правда".
Байр заменит на посту грека Теодороса Руссопулоса, чья двухлетняя каденция подошла к концу.
Байр является членом Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) с 2002 года и председателем комитета Национального совета по иностранным делам с 2025 года.
Она является спикером парламентской группы Социал-демократической партии по иностранным делам и глобальной политике устойчивого развития.
Байр является членом ПАСЕ с 2018 года. С 2020 по 2022 год она возглавляла Комитет по вопросам равенства и недискриминации, а в 2024 и 2025 годах – Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека.
Как докладчик она занималась такими вопросами, как борьба с дискриминацией, расизмом и нетерпимостью; продвижение прав женщин; борьба с сексуальным насилием в конфликтах; защита женщин-правозащитниц; продвижение Целей устойчивого развития ООН.
В 2023 году ПАСЕ одобрила резолюцию, подготовленную Байр, которая признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году.
Напомним, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко хочет помешать Игорю Додону, который возглавляет фракцию социалистов в парламенте Молдовы, присоединиться к группе консерваторов в ПАСЕ.
