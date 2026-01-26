Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Президентом ПАСЕ стала Петра Байр


26.01.2026   21:04


Австрийку Петру Байр в понедельник избрали новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом сообщила пресс-служба Ассамблеи в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Байр заменит на посту грека Теодороса Руссопулоса, чья двухлетняя каденция подошла к концу.

Байр является членом Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) с 2002 года и председателем комитета Национального совета по иностранным делам с 2025 года.

Она является спикером парламентской группы Социал-демократической партии по иностранным делам и глобальной политике устойчивого развития.


Байр является членом ПАСЕ с 2018 года. С 2020 по 2022 год она возглавляла Комитет по вопросам равенства и недискриминации, а в 2024 и 2025 годах – Комитет по выборам судей Европейского суда по правам человека.

Как докладчик она занималась такими вопросами, как борьба с дискриминацией, расизмом и нетерпимостью; продвижение прав женщин; борьба с сексуальным насилием в конфликтах; защита женщин-правозащитниц; продвижение Целей устойчивого развития ООН.

В 2023 году ПАСЕ одобрила резолюцию, подготовленную Байр, которая признала, что военная агрессия РФ против Украины началась в 2014, а не 2022 году.

Напомним, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко хочет помешать Игорю Додону, который возглавляет фракцию социалистов в парламенте Молдовы, присоединиться к группе консерваторов в ПАСЕ.


