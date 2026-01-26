Британия оштрафовала банк Шотландии за нарушение санкций против РФ

26.01.2026 21:06





Британское Управление по вопросам применения финансовых санкций (OFSI) оштрафовало Bank of Scotland за нарушение режима финансовых санкций против России. Об этом говорится в заявлении OFSI, передает "Европейская правда".



В понедельник, 26 января, британское Управление по вопросам применения финансовых санкций оштрафовало Bank of Scotland на 160 тысяч фунтов стерлингов (более $218 тысяч) за нарушение режима финансовых санкций против России.



Как отмечается, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тысяч фунтов стерлингов на личный текущий счет, открытый на имя лица, находящегося под санкциями Великобритании.



В декабре Великобритания расширила санкции против России на 24 наименования – в списке оказались новые нефтяные компании.



Недавно четверо американских конгрессменов, членов Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, призвали администрацию Дональда Трампа расширить меры против российского "теневого флота".





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





