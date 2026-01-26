|
В парламенте Кыргызстана обсудили укрепление связей с Азербайджаном и Грузией
26.01.2026 21:33
В Жогорку Кенеше (парламент) Кыргызстана прошли слушания, посвященные укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Азербайджаном и Грузией.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу кыргызского парламента, с докладом выступил посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Максат Мамытканов.
Согласно информации, в ходе обсуждения члены комитета уделили внимание ряду вопросов, в частности укреплению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Азербайджаном и Грузией.
В ходе заседания отметили, что в 2025 году объем товарооборота Кыргызстана с Азербайджаном составил $10 млн, и подчеркнули необходимость активизации работы Азербайджано-Кыргызского фонда развития.
Также участники заседания обсудили развитие культурно-гуманитарного взаимодействия, подчеркнув его важность для укрепления межгосударственных связей и народной дипломатии.
