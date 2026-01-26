Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Британский депутат: Лондон должен поддержать народ Грузии в борьбе за свободу


26.01.2026   22:36


Британский депутат Джеймс Макклири заявил, что Лондон не должен забывать о грузинском народе и необходимо оказать поддержку в его борьбе за свободу.

Политик опубликовал видеокадры протестного шествия в Тбилиси.

«Мы не должны забывать о борьбе Грузии против поддерживаемого Путиным авторитаризма. Великобритания должна поддержать народ Грузии в его борьбе за свободу», — пишет политик.


