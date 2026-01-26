Британский депутат: Лондон должен поддержать народ Грузии в борьбе за свободу

26.01.2026 22:36





Британский депутат Джеймс Макклири заявил, что Лондон не должен забывать о грузинском народе и необходимо оказать поддержку в его борьбе за свободу.



Политик опубликовал видеокадры протестного шествия в Тбилиси.



«Мы не должны забывать о борьбе Грузии против поддерживаемого Путиным авторитаризма. Великобритания должна поддержать народ Грузии в его борьбе за свободу», — пишет политик.





