Британский депутат: Лондон должен поддержать народ Грузии в борьбе за свободу
26.01.2026 22:36
Британский депутат Джеймс Макклири заявил, что Лондон не должен забывать о грузинском народе и необходимо оказать поддержку в его борьбе за свободу.
Политик опубликовал видеокадры протестного шествия в Тбилиси.
«Мы не должны забывать о борьбе Грузии против поддерживаемого Путиным авторитаризма. Великобритания должна поддержать народ Грузии в его борьбе за свободу», — пишет политик.
