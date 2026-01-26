|
Российским дипломатам начали запрещать свободное перемещение по ЕС
26.01.2026 22:56
Нидерланды и Австрия ввели ограничения на перемещение российских дипломатов на своей территории. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на российские посольства в Гааге и Вене.
МИД Нидерландов официально уведомил российское посольство о введении нового порядка, который в дипмиссии назвали «очередным элементом целенаправленной политики давления». Австрийские власти направили ноту, устанавливающую уведомительный порядок въезда и транзита для российских дипломатических и административных сотрудников, не аккредитованных в республике.
Эти шаги стали реализацией решений в рамках 19-го пакета санкций Евросоюза против России, принятого в октябре 2025 года. Как сообщала тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас, пакет направлен, в частности, на ограничение передвижения российских дипломатов для противодействия попыткам дестабилизации в Европе.
Согласно документу, с 25 января российские дипломаты могут свободно перемещаться только по территории страны своей аккредитации и обязаны заранее уведомлять о любых поездках. В ЕС объяснили это необходимостью повысить осведомлённость о действиях иностранных госслужащих «на фоне растущей враждебной разведывательной деятельности».
Ранее, в конце сентября 2025 года, Чехия ввела запрет на въезд для российских дипломатов и обладателей служебных паспортов, не имеющих аккредитации в стране. Как заявил тогда министр иностранных дел Ян Липавский, это решение было принято из-за растущего числа диверсионных операций в странах Шенгенской зоны.
