Cпецдокладчик ООН: Грузии надо отменить репрессивные законы против СМИ, НПО и мирных протестующих

26.01.2026 23:47





Спецдокладчик ООН по положению правозащитников Мэри Лоулор комментирует национальный доклад Грузии, представленный в рамках 51-й сессии Универсального периодического обзора Совета ООН по правам человека в Женеве.







Лоулор пишет, что правозащитники в Грузии становятся жертвами запугивания, угроз и физических нападений. Она отметила, что в рамках своего мандата она руководила или участвовала в подготовке 8 отчетов по Грузии — с момента последнего обзора Универсального периодического обзора в 2021 году, и ни на одно из них Мэри Лоулор не получила ответа.



«Я также совершила официальный визит в Грузию в октябре-ноябре 2023 года и представил свой доклад в марте 2024 года. В ходе моего визита я задокументировала серьезное сокращение пространства для осуществления права на защиту прав человека в Грузии, сопровождающееся правительственными репрессиями против гражданского общества, критически настроенных журналистов и независимых правозащитников«, — пишет представитель ООН в сети Х.



Также спецдокладчик Организации Объединенных Наций отмечает, что за заявлением премьера Грузии о приостановлении усилий официального Тбилиси по вступлению в ЕС в ноябре 2024 года последовали проевропейские акции протеста, которые сопровождались широкомасштабными нарушениями прав человека и сообщениями пыток после задержаний.





«Начиная с 2023 года правозащитники, выступающие против закона «О прозрачности иностранного влияния», сталкиваются с запугиванием, угрозами и физическими нападениями за свои высказывания. Закон, вступивший в силу в мае 2025 года, обязывает НПО и СМИ, получающие более 20% иностранного финансирования, регистрироваться как организации, представляющие «иностранные интересы», и ежегодно представлять подробную финансовую отчетность.



После того, как премьер-министр Грузии объявил в ноябре 2024 года о приостановке усилий по вступлению в ЕС, массовые протесты были встречены предполагаемыми широко распространенными нарушениями прав человека, чрезмерным применением силы и сообщениями о пытках в местах заключения.



В период с декабря 2024 года по февраль 2025 года грузинский парламент в спешке провел законодательные реформы, затрагивающие собрания, административные правонарушения и уголовное право, которые серьезно ограничивают возможности людей защищать права человека.



Гражданское общество также стало объектом внимания в соответствии с новыми законами, включая закон «О регистрации иностранных агентов» (FARA) и закон «О грантах», который запрещает НПО получать или продлевать гранты без одобрения правительства.



Наряду с этими законами, правозащитники в Грузии сталкивались с клеветническими кампаниями и сфабрикованными уголовными делами, в том числе за «саботаж» (дело о саботаже — ред.). Защитники прав ЛГБТИК+ особенно подвергаются преследованиям, в том числе в рамках так называемого «закона о пропаганде ЛГБТ»», — пишет представитель ООН.



Мэри Лоулор пишет, что Грузии следует:



• отменить Закон о регистрации иностранных агентов и недавние поправки к Закону «О грантах»;

• отменить недавние изменения в Кодексе об административных правонарушениях, Законе о собраниях и демонстрациях и Уголовном кодексе;

• отменить закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних»;

• провести проверку работы Бюро по борьбе с коррупцией и обеспечить независимый судебный пересмотр решений о замораживании банковских счетов правозащитных НПО;

• работать над реализацией рекомендаций, содержащихся в ее отчете о визите в Грузию;

• полностью гарантировать право на мирные собрания и воздерживаться от чрезмерного применения силы против протестующих;

• прекратить клеветническую кампанию против правозащитных организаций, правозащитников и юристов, в том числе со стороны высокопоставленных политиков и контролируемых правительством СМИ.





