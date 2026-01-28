Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Планировавшийся 28 января в Хельсинкской комиссии брифинг по ситуации в Грузии отложен из-за погодных условий


28.01.2026   09:46


Брифинг в Хельсинкской комиссии по ситуации в Грузии отложен из-за погоды.

«Этот брифинг отложен из-за погодных условий», - говорится в заявлении.

Для информации, 28 января в Хельсинкской комиссии был назначен брифинг по текущей ситуации в Грузии. Брифинг под названием «Растущее подавление инакомыслия «Грузинской мечтой»» был анонсирован 28 января в 23:00 по тбилисскому времени.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна