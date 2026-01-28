|
Планировавшийся 28 января в Хельсинкской комиссии брифинг по ситуации в Грузии отложен из-за погодных условий
28.01.2026 09:46
Брифинг в Хельсинкской комиссии по ситуации в Грузии отложен из-за погоды.
«Этот брифинг отложен из-за погодных условий», - говорится в заявлении.
Для информации, 28 января в Хельсинкской комиссии был назначен брифинг по текущей ситуации в Грузии. Брифинг под названием «Растущее подавление инакомыслия «Грузинской мечтой»» был анонсирован 28 января в 23:00 по тбилисскому времени.