Планировавшийся 28 января в Хельсинкской комиссии брифинг по ситуации в Грузии отложен из-за погодных условий

28.01.2026 09:46





Брифинг в Хельсинкской комиссии по ситуации в Грузии отложен из-за погоды.



«Этот брифинг отложен из-за погодных условий», - говорится в заявлении.



Для информации, 28 января в Хельсинкской комиссии был назначен брифинг по текущей ситуации в Грузии. Брифинг под названием «Растущее подавление инакомыслия «Грузинской мечтой»» был анонсирован 28 января в 23:00 по тбилисскому времени.





