В Евросоюзе обнаружили крупнейшую схему по ввозу в Россию санкционных машин

Европейский офис по борьбе с мошенничеством (OLAF) заявил, что начал большое международное расследование по обходу санкций Евросоюза против России. В рамках него изучается экспорт более 760 транспортных средств из стран ЕС в обход санкций. Расследование стало одним из самых крупных по масштабу в сфере незаконных поставок в обход санкций. В общей сложности установлено 766 автомобилей, которые были задекларированы для поставок в Турцию, но не оказались в заявленном пункте назначения.



Расследование началось после того, как польские власти обнаружили подозрительные отправки подержанных автомобилей из Евросоюза и передали данные в OLAF. По информации польской таможни, машины на самом деле были переправлены в Россию. OLAF в тесном сотрудничестве с национальными властями государств-членов ЕС выявил обширную схему, в которую были вовлечены несколько экспортеров из ЕС и импортеры из третьих стран, включая Армению, Грузию, Казахстан, Киргизию и Молдову. OLAF смог установить, что заявленные пункты назначения так и не приняли ни одного из 766 автомобилей. Каждая машина была отслежена, что позволило воссоздать логистическую цепочку и обнаружить автомобили в России. По итогам расследования открыты уголовные процессы в трех государствах-членах ЕС. И. о. гендиректора OLAF Салла Саастамойнене подчеркнула, что схемы обхода санкций подрывают меры ЕС, а ее ведомство продолжает работать для обеспечения эффективного применения санкций ЕС и предотвращения подобных нарушений.



Ранее сотрудники польской полиции в Люблине задержали 20 человек по подозрению в участии в организованной преступной группе по торговле люксовыми машинами. По данным следствия, она занималась торговлей автомобилями в обход санкций и мошенничеством с возвратом НДС. Часть преступлений квалифицирована как тяжкие, наказание за них предусматривает до 5 лет лишения свободы и крупные штрафы. Как установили следователи, в 2021–2025 годах группа вела операции в Польше, Чехии, Литве и Германии. Участники использовали подставных лиц, которые регистрировали фирмы для усложнения цепочек сделок и сокрытия их преступного характера. Автомобили премиальных марок — BMW, Mercedes, Porsche, Lexus и Range Rover — покупались в автосалонах, перепродавались посредникам в ЕС, а затем возвращались в Польшу. Оттуда машины незаконно отправляли в Россию и Беларусь, преимущественно через белорусские, азербайджанские и казахстанские компании. По данным следствия, в Россию было незаконно ввезено около 600 автомобилей. Компании, связанные с группировкой, получили необоснованный возврат НДС на сумму около $10 млн.



В марте 2022 года США, Евросоюз, Великобритания ввели запрет на поставку в Россию автомобилей стоимостью выше $50 тыс.



The Moscow Times

