В Чохатаури задержан председатель местного городского собрания

28.01.2026 10:07





Министерство внутренних дел Грузии сообщает о задержании председателя сакребуло Чохатаури Давида Шарашидзе, по обвинению в групповом насилии в отношении сотрудника полиции задержан. В распространенном ведомством заявлении говорится:



«Ещё двое участников инцидента скрываются, и в настоящее время активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью их установления и задержания.



Следствием установлено, что 27 января текущего года в одном из ресторанов в Озургети на фоне словесного конфликта председатель Сакребуло Чохатаури и двое находившихся с ним граждан совершили групповое насилие в отношении сотрудника полиции, который в тот момент не исполнял служебных обязанностей. В частности, они физически избили правоохранителя, в результате чего тот получил повреждения лица и различных частей тела.



Председатель Сакребуло Чохатаури Давид Шарашидзе был задержан вскоре после инцидента, ещё двое лиц находятся в розыске. Ведутся активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению их местонахождения и задержанию.



Расследование ведётся по статье 126 Уголовного кодекса Грузии («насилие»).



До завершения расследования пострадавший в инциденте сотрудник полиции освобождён от занимаемой должности и переведён в распоряжение кадров МВД», — говорится в сообщении.





