Дональд Трамп: К Ирану направляется еще одна прекрасная армада

28.01.2026 10:54





К Ирану направляется еще одна прекрасная армада, - заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.



«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Люди ждали этого 22 года. До ядерного оружия их отделял примерно месяц. Мы должны были это сделать», - сказал Трамп.



Дональд Трамп выразил надежду, что Иран оформит соглашение с Соединенными Штатами.



«Сейчас к Ирану направляется еще одна прекрасная армада. Я очень надеюсь, что они оформят сделку. Они должны были оформить сделку с самого начала», - сказал президент США.



Для справки, в понедельник авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» прибыла на Ближний Восток. Центральное командование США заявило, что ударная группа проведет учения для проверки военной готовности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





