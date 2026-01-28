|
|
|
Дональд Трамп: К Ирану направляется еще одна прекрасная армада
28.01.2026 10:54
К Ирану направляется еще одна прекрасная армада, - заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.
«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Люди ждали этого 22 года. До ядерного оружия их отделял примерно месяц. Мы должны были это сделать», - сказал Трамп.
Дональд Трамп выразил надежду, что Иран оформит соглашение с Соединенными Штатами.
«Сейчас к Ирану направляется еще одна прекрасная армада. Я очень надеюсь, что они оформят сделку. Они должны были оформить сделку с самого начала», - сказал президент США.
Для справки, в понедельник авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» прибыла на Ближний Восток. Центральное командование США заявило, что ударная группа проведет учения для проверки военной готовности.
|
|
|
