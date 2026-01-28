Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Дональд Трамп: К Ирану направляется еще одна прекрасная армада


28.01.2026   10:54


К Ирану направляется еще одна прекрасная армада, - заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Айова.

«В июне мы уничтожили ядерный потенциал Ирана. Люди ждали этого 22 года. До ядерного оружия их отделял примерно месяц. Мы должны были это сделать», - сказал Трамп.

Дональд Трамп выразил надежду, что Иран оформит соглашение с Соединенными Штатами.

«Сейчас к Ирану направляется еще одна прекрасная армада. Я очень надеюсь, что они оформят сделку. Они должны были оформить сделку с самого начала», - сказал президент США.

Для справки, в понедельник авианосная ударная группа «Авраам Линкольн» прибыла на Ближний Восток. Центральное командование США заявило, что ударная группа проведет учения для проверки военной готовности.


