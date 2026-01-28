Члены правительственной координационной комиссии, действующей в связи с ценами, сегодня встретятся с представителями фармацевтических компаний

28.01.2026 12:16





Сегодня члены действующей в связи с ценами правительственной координационной комиссии встретятся с представителями фармацевтических компаний.



По существующей информации, на этой неделе в формате правительственной координационной комиссии также пройдут встречи по вопросам цен на топливо.



Встречи в таком формате уже состоялись с грузинскими производителями и представителями дистрибьюторских компаний.



Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена ​​высокой наценкой дистрибьюторских компаний и маркетов, которая от границы Грузии до прилавка в среднем составляет 86%. 24 декабря Служба государственной безопасности объявила о начале изучения вопроса, связанного с ценами на продукты. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продовольственные продукты. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января, в рамках которого стало известно, что правительственная координационная комиссия будет работать над ценами на продукты питания, медикаменты и топливо. Также было высказано мнение, что комиссия, предположительно, завершит работу до конца апреля.





