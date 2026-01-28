Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Члены правительственной координационной комиссии, действующей в связи с ценами, сегодня встретятся с представителями фармацевтических компаний


28.01.2026   12:16


Сегодня члены действующей в связи с ценами правительственной координационной комиссии встретятся с представителями фармацевтических компаний.

По существующей информации, на этой неделе в формате правительственной координационной комиссии также пройдут встречи по вопросам цен на топливо.

Встречи в таком формате уже состоялись с грузинскими производителями и представителями дистрибьюторских компаний.

Для справки, премьер-министр Ираклий Кобахидзе 24 декабря 2025 года заявил, что большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты питания обусловлена ​​высокой наценкой дистрибьюторских компаний и маркетов, которая от границы Грузии до прилавка в среднем составляет 86%. 24 декабря Служба государственной безопасности объявила о начале изучения вопроса, связанного с ценами на продукты. 5 января 2026 года была создана правительственная комиссия по ценам на продовольственные продукты. Первое заседание правительственной комиссии состоялось 20 января, в рамках которого стало известно, что правительственная координационная комиссия будет работать над ценами на продукты питания, медикаменты и топливо. Также было высказано мнение, что комиссия, предположительно, завершит работу до конца апреля.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна