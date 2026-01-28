Адвокат: Илье Гудушаури предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении служебными полномочиями

28.01.2026 12:16





Бывшему заместителю министра здравоохранения Илье Гудушаури предъявлено обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями.



Обвинение бывшему высокопоставленному чиновнику было предъявлено в изоляторе временного содержания в Дигоми.



Как сообщил «Интерпрессньюс» адвокат Дмитрий Мчедлишвили, выйдя из изолятора, Илья Гудушаури пока не зафиксировал позицию по предъявленному обвинению, поскольку ожидается передача материалов дела.



«Обвинение предъявлено по статье 332, части 2. Это злоупотребление служебными полномочиями. Данная статья в качестве санкции предусматривает штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Теперь мне должны передать материалы дела. После передачи материалов последует наша позиция относительно обвинения. Формулировка обвинений касается одной из конкретных закупок одного из тендеров. Считает ли он себя виновным или нет, мы пока не зафиксировали свою позицию, ждем материалов дела», - заявил Дмитрий Мчедлишвили.



Напомним, бывший заместитель министра по делам беженцев, труда, здоровья и социальной защиты Илья Гудушаури задержан по факту злоупотребления служебными полномочиями.



По заявлению Следственной службы Минфина Грузии, Гудушаури хотел наделить преимуществом другую компанию, из-за чего именно по его незаконному поручению был прекращен тендер на закупку автотранспортных средств скорой медицинской помощи, объявленный 27 сентября 2022 года.





