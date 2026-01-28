The Hill: Спонсор Республиканской партии США лоббирует против MEGOBARI act

28.01.2026 12:17





Спонсор Республиканской партии и генеральный директор техасской нефтяной компании лоббирует против двухпартийного законопроекта, который предусматривает введение санкций против «пророссийских, антидемократических чиновников в Грузии», сообщает издание The Hill.



Председатель совета директоров и генеральный директор базирующейся в Хьюстоне энергетической компании Стив Никандрос, который утверждает, что инвестировал в Грузию более полумиллиарда долларов, в этом месяце направил письмо как минимум одному члену Палаты представителей от Республиканской партии, призвав выступить против MEGOBARI act. The Hill отмечает, что не раскрывает имя законодателя в целях защиты конфиденциальности источников.



В письме Никандрос указывает, что его компания готовит новую инвестиционную программу в Грузии на сумму 100 миллионов долларов, которая будет реализована в течение ближайших двух лет. Он утверждает, что MEGOBARI act и другие попытки введения санкций против Тбилиси нанесут ущерб американскому бизнесу, работающему в Грузии.



Издание пишет, что законопроект пользуется широкой поддержкой среди законодателей Палаты представителей и Сената. В марте Палата представителей приняла его с большим двухпартийным преимуществом, однако продвижение документа в Сенате было заблокировано республиканским сенатором Маркуэйном Маллином.



The Hill также отмечает, что Никандрос делал пожертвования в избирательный фонд Маллина, а также другим республиканским законодателям. Сам Маллин в сентябре заявил изданию, что его позиция против MEGOBARI act не связана с Никандросом.



В статье говорится, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон в конце прошлого года пытался включить MEGOBARI act в Закон о полномочиях национальной обороны, однако лидер сенатского большинства Джон Тун заблокировал эту инициативу.



19 января Никандрос направил законодателям письмо, в котором призвал их выступить против закона MEGOBARI и любого другого законодательства, созданного по его модели.



«На протяжении почти трёх десятилетий моя компания осуществляла крупные инвестиции в энергетический сектор Грузии», — написал Никандрос в письме от 19 января, которое цитирует издание.



Никандрос возлагает ответственность за ухудшение отношений с Тбилиси на бывшего президента США Джо Байдена.



«В последний год администрации Байдена действия, предпринятые в рамках её либеральной/прогрессивной внешнеполитической повестки, в ответ на идеологические разногласия с суверенным, консервативным правительством Грузии, существенно подорвали тесные и давние отношения между США и Грузией», — пишет он.



К письму Никандрос также приложил шестистраничную «аналитическую записку», в которой он оспаривает выводы международных наблюдателей о том, что парламентские выборы в Грузии не были свободными и справедливыми. Он также защищает принятие правящей партией «Грузинская мечта» закона об «иностранных агентах» и утверждает, что правительство «Грузинской мечты» является идеологическим союзником администрации Трампа и заслуживает поддержки.



Никандрос направил письмо от имени своей компании TXN Energy Holdings Inc. При этом на сайте компании указан адрес Frontera Resources.



The Hill пишет, что во время спора Frontera с Тбилиси в 2020 году компания заявляла об инвестициях в Грузию на сумму более 500 миллионов долларов. По имеющимся данным, компания потратила около 1 миллиона долларов на оплату лоббистских услуг, после чего в июле того же года Тбилиси разрешил Frontera возобновить деятельность в стране.



В статье также отмечается, что сенатор Джо Уилсон направил изданию электронное письмо, в котором заявил, что MEGOBARI act необходим для усиления усилий Трампа на Южном Кавказе, включая так называемый «маршрут Трампа для международного мира и процветания», проходящий через Армению и Азербайджан.



Кроме того, The Hill сообщает, что в августе две страны подписали мирное соглашение при участии Трампа, однако, по данным азербайджанских СМИ, растущая напряжённость между Тбилиси и Баку может поставить этот маршрут под угрозу.



По этому поводу издание также цитирует республиканского конгрессмена Джо Уилсона, который заявил, что успех «маршрута Трампа» возможен лишь в случае изменения «антиамериканского поведения» правительства «Грузинской мечты».



«Исторический мир между Арменией и Азербайджаном, успех «маршрута Трампа» для международного мира и процветания, а также вытеснение Китая, Ирана и России из Среднего коридора возможны только в том случае, если правительство «Грузинской мечты» изменит своё антиамериканское поведение», — говорится в письме Уилсона, направленном изданию.



СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





