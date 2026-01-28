|
Адвокат: Илья Гудушаури признает предъявленные ему обвинения и готов сотрудничать со следствием
28.01.2026 13:49
Бывшему заместителю министра здравоохранения Илии Гудушаури было предъявлено обвинение по 2-й части статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает злоупотребление служебными полномочиями.
Обвинение было предъявлено Гудушаури в изоляторе временного содержания.
По словам адвоката Ильи Гудушаури Дмитрия Мчедлишвили, Гудушаури признаёт предъявленное ему обвинение.
«Обвинение предъявлено по 2-й части статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает злоупотребление служебными полномочиями. Наша позиция заключается в том, что Илья Гудушаури признаёт вину и мы готовы сотрудничать со следствием. Вопрос касается конкретных закупок. С материалами дела я ещё полностью не ознакомился. Сейчас возьму их и смогу сказать больше деталей», — заявил адвокат Дмитрий Мчедлишвили.
