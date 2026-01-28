Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Адвокат: Илья Гудушаури признает предъявленные ему обвинения и готов сотрудничать со следствием


28.01.2026   13:49


Бывшему заместителю министра здравоохранения Илии Гудушаури было предъявлено обвинение по 2-й части статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает злоупотребление служебными полномочиями.

Обвинение было предъявлено Гудушаури в изоляторе временного содержания.

По словам адвоката Ильи Гудушаури Дмитрия Мчедлишвили, Гудушаури признаёт предъявленное ему обвинение.

«Обвинение предъявлено по 2-й части статьи 332 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает злоупотребление служебными полномочиями. Наша позиция заключается в том, что Илья Гудушаури признаёт вину и мы готовы сотрудничать со следствием. Вопрос касается конкретных закупок. С материалами дела я ещё полностью не ознакомился. Сейчас возьму их и смогу сказать больше деталей», — заявил адвокат Дмитрий Мчедлишвили.


