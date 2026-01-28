Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство США распространяет информацию о визите в Грузию делегации сотрудников Конгресса


28.01.2026   13:50


По информации посольства США в Грузии, члены делегации сотрудников Конгресса в рамках визита в Грузию встретятся с грузинскими официальными лицами и лидерами оппозиции.

По их же данным, они также посетят поселение беженцев в Церовани, чтобы ознакомиться с существующей ситуацией в Грузии.

«Мы рады принимать делегацию сотрудников Конгресса в Грузии! В рамках регионального визита члены делегации встретятся с официальными лицами Грузии и лидерами оппозиции. Они также посетят поселение вынужденных переселенцев в Церовани, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в Грузии», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна