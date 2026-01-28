Посольство США распространяет информацию о визите в Грузию делегации сотрудников Конгресса

По информации посольства США в Грузии, члены делегации сотрудников Конгресса в рамках визита в Грузию встретятся с грузинскими официальными лицами и лидерами оппозиции.



По их же данным, они также посетят поселение беженцев в Церовани, чтобы ознакомиться с существующей ситуацией в Грузии.



«Мы рады принимать делегацию сотрудников Конгресса в Грузии! В рамках регионального визита члены делегации встретятся с официальными лицами Грузии и лидерами оппозиции. Они также посетят поселение вынужденных переселенцев в Церовани, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в Грузии», - говорится в информации.





