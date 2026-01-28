Прокуратура запросит использовать залог в качестве меры пресечения в отношении Ильи Гудушаури

28.01.2026 13:51





«Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему заместителю министра по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты, лицу, занимавшему государственно-политическую должность, в связи с фактом злоупотребления служебными полномочиями», — говорится в информации прокуратуры.



«В ходе расследования, проведённого Следственным управлением Министерства финансов, установлено, что 27 сентября 2022 года Министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты объявило тендер на закупку 70 единиц автотранспорта скорой медицинской помощи.



В тендере участвовали три претендента, и победителем была признана компания с наименьшей ценой. Однако обвиняемый, действуя в интересах компании с относительно более высокой ценой, искусственно создал основания и незаконно отменил объявленный министерством тендер.



10 мая 2023 года по его указанию был объявлен новый тендер с изменёнными условиями, подстроенными под одного конкретного претендента, с которым обвиняемый имел личные связи. В результате тендер прошёл без участия других компаний и какой-либо конкуренции. Победителем была заранее выбранная компания, за которую министерство заплатило как минимум на 2 138 000 лари больше из-за сравнительно высокой цены. Действия обвиняемого существенно нарушили законные интересы государства», — отмечается в сообщении прокуратуры.



Обвинение предъявлено по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии (злоупотребление служебными полномочиями лицом, занимающим государственно-политическую должность).



«Поскольку обвиняемый признал совершённое преступление и сотрудничает со следствием, прокуратура в законный срок обратится в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде залога», — заявляют в прокуратуре.





