Грузия занимает 17-е место в мире по эффективности борьбы с преступностью

Еврокомиссия опубликовала Индекс верховенства закона, подготовленный в рамках проекта World Justice Project. По уровню верховенства закона Грузия занимает первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.



В рамках исследования также был опубликован мировой рейтинг эффективности контроля над преступностью, в котором Грузия получила 92% по 100-балльной системе оценки и заняла 17-е место в первой двадцатке стран мира. Грузия опередила 23 государства — члена ЕС и НАТО, а также ряд развитых стран, в том числе: Германию, Италию, Францию, Великобританию, США, Канаду, Испанию, Бельгию, Ирландию, Португалию, Литву, Латвию, Кипр, Венгрию, Чехию, Албанию, Болгарию, Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Грецию, Словакию, Мальту, Северную Македонию и Турцию.



Индикатор, опубликованный Еврокомиссией, согласно пояснению, измеряет уровень распространённости уголовной преступности в странах, а также общее восприятие людьми безопасности и защищённости.



Исследование, опубликованное Еврокомиссией, проводится World Justice Project, штаб-квартира которого находится в Соединённых Штатах Америки.





