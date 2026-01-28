Профессор Иване Чхаидзе: Cомневаюсь, что вирус «Нипах» станет проблемой для Грузии

«В Грузии были изучены летучие мыши, и вирус «Нипах» у них обнаружен не был», заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили, профессор Иване Чхаидзе. Вирус рассматривается Всемирной организацией здравоохранения наряду с «Эболой» как один из вирусов с высокой летальностью, заявляет профессор.



«Я сомневаюсь, что вирус «Нипах» станет проблемой для Грузии. Этот вирус существует уже давно – первая вспышка произошла в Малайзии в 1998 году. За 27 лет наблюдений не было ни одного случая, чтобы вирус вышел за пределы тех пяти стран, где он фиксируется. Это Бангладеш, Индия, Гонконг, Малайзия и Филиппины.



Это особый вирус, ВОЗ рассматривает его как один из самых опасных. Он может вызывать очень высокий уровень смертности – от 45 до 70%. Вместе с «Эболой» он относится к числу вирусов с наибольшей летальностью.



Он не передаётся воздушно-капельным путём, для заражения необходим очень тесный контакт либо употребление инфицированной пищи.



Основным резервуаром вируса является летучая мышь, питающаяся фруктами. В Грузии таких летучих мышей нет. Были исследованы другие виды летучих мышей, и вирус «Нипах» у них обнаружен не был.



Наибольший риск распространения вируса связан с употреблением пальмового сока. Пальмовый сок может быть заражён выделениями или слюной инфицированных летучих мышей.



Министерство здравоохранения Индии несколько часов назад опубликовало информацию о том, что вирус был подтверждён лишь у двух пациентов. С этими двумя пациентами контактировали 196 человек, в основном медицинский персонал, и ни у одного из них вирус выявлен не был. Путь передачи вируса не является простым.



Что касается симптомов, заболевание начинается как обычный грипп, однако затем на первый план выходит поражение головного мозга. Смертельные случаи связаны с воспалением мозга, отёком мозга и комой. Процесс развивается очень быстро – человек может умереть через 2–3 дня после заражения. Эффективного средства против этого вируса не существует. ВОЗ включила его в перечень вирусов – потенциальных возбудителей пандемии. Ведутся интенсивные исследования по созданию вакцин. Что касается медикаментов, перспектив пока нет», — говорит Иване Чхаидзе.



Профессор подчеркивает, что нет никакой необходимости в том, чтобы Грузия или другие страны вводили особый контроль в отношении пассажиров, прибывающих из Индии.



«На сегодняшний день не существует ни одной страны, даже среди соседей Индии, которая бы на государственном уровне приняла решение об ограничении туристического потока или о специальной проверке пассажиров в самолётах.



Речь идёт не только об Индии в целом, а конкретно об одной индийской провинции, где произошла вспышка. Территория очень ограниченная, и речь идёт всего о двух инфицированных пациентах», — отметил Чхаидзе.





