Папуашвили: Слушать антигрузинскую риторику со стороны президента Молдовы возмутительно

28.01.2026 14:56





Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Майя Санду почему-то считает, что у неё есть некое моральное, политическое или идеологическое преимущество, чтобы обращаться к грузинскому народу в таком тоне.



По его словам, слушать антигрузинскую риторику со стороны президента Молдовы возмутительно.



«Прежде всего, напоминаю, что Майя Санду — это человек, который 4 октября поддержал процесс свержения власти. В тот момент, когда к президентскому дворцу шла вооружённая штурмовая группа, именно в эти минуты она своим публичным заявлением поддержала группу, участвовавшую в свержении власти. Это уже само по себе показывает, на каких ценностях основаны её действия.



Есть большие сомнения, что Майя Санду действует по собственной инициативе. Раз в год мы это вспоминаем, и почему-то она считает, что у неё есть какое-то моральное, политическое или идеологическое превосходство, чтобы обращаться к грузинскому народу в таком тоне. Когда мы слышим подобную антигрузинскую риторику от президента Молдовы, это совершенно возмутительно, и важно, чтобы на это была реакция. Наверное, своевременно у нас должна была быть чёткая реакция, помимо заявлений, когда президент Молдовы открыто поддержал группы, участвовавшие в свержении власти.



Майя Санду — это человек, который поддерживает ликвидацию собственного государства. Поэтому я не думаю, что у нас есть о чём говорить о государственных ценностях. Напомню её мотивацию: её обоснование заключалось в том, что Молдова — маленькое государство, маленькое государство не сможет выжить, поэтому должно присоединиться к большому государству, а не в том, что у молдаван и румын есть какие-то культурные или национальные связи. Когда глава государства говорит, что его страна настолько мала, что для выживания должна быть упразднена, факт в том, что по ценностям мы находимся на разных орбитах», — заявил Папуашвили.





