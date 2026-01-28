Председатель ЕНД: Поводом для беспокойства в ПАСЕ, являются сообщения о возможном применении химоружия

«Предметом наибольшей обеспокоенности в Парламентской ассамблее Совета Европы являются сообщения о возможном применении химического оружия», заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



«В то время как представители режима Иванишвили больше не присутствуют в Парламентской ассамблее Совета Европы, у демократических политических сил появилась возможность представлять интересы нашего народа и нашей страны на этой важнейшей ассамблее. Сегодня самым серьёзным поводом для беспокойства здесь, в ПАСЕ, являются сообщения о возможном применении химического оружия, которое режим Иванишвили использовал против собственного населения во время проевропейских демонстраций.



Мы, разумеется, активно работаем совместно со всеми политическими группами и различными национальными делегациями для того, чтобы были задействованы все международные инструменты и к ответственности были привлечены все, кто отдавал приказы, кто их исполнял и кто в любой форме участвовал в этом тяжелейшем преступлении. Применение химического оружия против собственного народа в международном праве считается военным преступлением», — заявила Тина Бокучава.



Напомним, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы совместно с представителями оппозиционных партий Грузии провели брифинг по поводу предполагаемого использования запрещённого химического вещества при разгоне акций протеста в Грузии. Они требуют проведения международного расследования по данному вопросу и заявляют, что стоят на стороне грузинского народа в его борьбе за свободу.





