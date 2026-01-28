Папуашвили: Нам ни официально, ни неофициально не нужны никакие лоббистские услуги

Нам ни официально, ни неофициально не нужны никакие лоббистские услуги, - я не знаю, верно ли то, о чем говорится в статье The Hill, мы не имеем никакого отношения к этому вопросу, и грузинскому народу не нужна никакая защита! - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос, заданный в связи со статьей в The Hill, согласно которой исполнительный директор техасской нефтяной компании Стив Никандрос лоббирует против «акта MEGOBARI».



По словам Папуашвили, «защита грузинского народа - это дело, которое мы сделали в грузино-американских отношениях».



Он заявил, что «необходимо осознать, какую роль Грузия сыграла в свое время в укреплении стратегического партнерства с США».



«От имени властей Грузии могу сказать, что мы не собираемся лоббировать что-либо и в этом нет необходимости. Грузинский народ многое сделал, чтобы показать в грузино-американских отношениях, что мы страна, которая хочет не только получать от этих отношений выгоду, но и готова поддерживать тех, с кем ее связывает стратегическое партнерство. Мы не раз поддерживали американский народ и власти США. Недавно мы слышали заявление Дании о ее участии в Афганистане. Напомню, что среди стран, не входящих в НАТО, Грузия в Афганистане была представлена наибольшим военным контингентом. Среди стран-членов НАТО Грузия была четвертой по численности контингента. Грузия на душу населения потеряла больше всего солдат в этой войне, где сражалась бок о бок с американцами. Когда в противовес этому мы видим антигрузинскую риторику со стороны Хельсинкской комиссии или отдельных конгрессменов, это свидетельствует о недооценке вклада грузинского народа в наше общее дело и взаимной поддержки со стороны этих людей.



В целом, мы думаем, что система лоббирования не верна, когда видим, что некоторые действия предпринимаются лоббистическими усилиями, в интересах, в обмен на выгоду, а не из искренней политической мотивации и идей. Это неоднократно становилось основой для скандалов в самой Америке.



Главное одно - антигрузинская риторика должна прекратиться, чтобы произошла перезагрузка наших отношений», – сказал Шалва Папуашвили.





