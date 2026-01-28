Папуашвили: В Тбилиси не конгрессмены, а сотрудники администрации Конгресса

Это не конгрессмены, это сотрудники администрации Конгресса, советники различных конгрессменов, это т.н. визит стафферов, то есть, сотрудников аппарата, визит советников, - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили по поводу визита делегации сотрудников Конгресса США в Грузию.



По словам Папуашвили, вероятно, конгрессмены, чьи советники прибыли в Грузию, интересуются оценкой текущей ситуации в Грузии из первоисточника, а не от Лауры Торнтон и Эки Гигаури, выделяющихся своей враждебной риторикой по отношению к Грузии.



«У них различные встречи, в том числе будут встречи в парламенте. Мы всегда готовы говорить про интересующие их вопросы. Понятно, что эти встречи будут менее политического характера, поскольку они являются советниками, соответственно, затем передадут это своим конгрессменам, советниками которых являются - наверное, им будет интересно услышать из первоисточника, что на самом деле происходит в Грузии, а не выслушать от Лауры Торнтон и Эки Гигаури, которые отличаются враждебной риторикой по отношению к Грузии», - сказал Папуашвили.



Для справки, по информации посольства США в Грузии, члены делегации сотрудников Конгресса в рамках визита в Грузию встретятся с грузинскими официальными лицами и лидерами оппозиции. По их же данным, они также посетят поселение беженцев в Церовани, чтобы ознакомиться с существующей ситуацией в Грузии.



«Мы рады принимать делегацию сотрудников Конгресса в Грузии! В рамках регионального визита члены делегации встретятся с официальными лицами Грузии и лидерами оппозиции. Они также посетят поселение вынужденных переселенцев в Церовани, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в Грузии», - говорится в информации.





