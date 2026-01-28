Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Саакашвили рассказал о посещении американской базы в Гренландии


28.01.2026   16:58


«Я бывал на американской военной базе в Гренландии, где останавливался по пути с очередного визита в Белый дом. Помню, что там нас узнали, и множество местных жителей пришли сфотографироваться», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, Америке действительно нужны новые базы на острове для защиты свободного мира.

«Я также бывал на американских базах в Гильменде в Афганистане и в Инджирлике в Турции и хочу сказать, что база в Гренландии по сравнению с остальными просто крошечная. Поэтому Америке действительно нужны новые базы на острове для защиты свободного мира. Разумеется, с согласия Дании и Гренландии и при соблюдении всех норм международного права. Я уверен, что соглашение будет достигнуто», — пишет Саакашвили.


