Саакашвили рассказал о посещении американской базы в Гренландии

28.01.2026 16:58





«Я бывал на американской военной базе в Гренландии, где останавливался по пути с очередного визита в Белый дом. Помню, что там нас узнали, и множество местных жителей пришли сфотографироваться», — пишет в социальной сети бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По его словам, Америке действительно нужны новые базы на острове для защиты свободного мира.



«Я также бывал на американских базах в Гильменде в Афганистане и в Инджирлике в Турции и хочу сказать, что база в Гренландии по сравнению с остальными просто крошечная. Поэтому Америке действительно нужны новые базы на острове для защиты свободного мира. Разумеется, с согласия Дании и Гренландии и при соблюдении всех норм международного права. Я уверен, что соглашение будет достигнуто», — пишет Саакашвили.





