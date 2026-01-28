Кобахидзе встретился с представителями фармацевтических компаний

28.01.2026 17:02





«Бизнес является свободным, должен быть свободным, и ценообразование в целом должно осуществляться в соответствии с принципами свободного рынка, однако в случае аптек присутствует и социальная составляющая, которая нас беспокоит. Как власть, мы несем ответственность за максимальную защиту социальных интересов нашего населения», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании Правительственной координационной комиссии по ценам на продовольственные товары, в котором приняли участие представители фармацевтических компаний.



По словам Кобахидзе, вопрос цен на лекарства и в аптеках является актуальным для населения, поэтому для властей приоритетно обсудить с представителями сектора, существует ли пространство для снижения цен.



«Что касается непосредственно аптечных сетей и аптек, один процесс мы уже прошли в 2022 году, когда были введены референтные цены, и это дало результаты по многим направлениям — по конкретным лекарствам и группам препаратов цены реально снизились. Мы хотим обсудить и это — насколько есть возможность расширения данного перечня. Кроме того, в аптечных сетях реализуются и другие товары, где мы увидели, что разница в ценах достаточно велика. Если брать европейские цены, то во многих случаях разница составляет 35–40% по сравнению с европейскими странами, в том числе с Великобританией, Францией и т. д. Это также представляет интерес — насколько высокие цены обоснованы логистической цепочкой поставок. Речь идет о бизнесе: бизнес свободен, должен быть свободным, и ценообразование в основном должно осуществляться на основе принципов свободного рынка, однако в случае аптек присутствует социальный компонент, который нас беспокоит. Как власть, мы ответственны за то, чтобы социальные интересы нашего населения были максимально защищены, и если где-то есть пространство для улучшений, мы должны максимально об этом заботиться. Именно на этом основана наша инициатива по всем направлениям, в том числе и в сфере аптек», — заявил Ираклий Кобахидзе.



По информации пресс-службы администрации правительства, встреча с представителями фармацевтических компаний прошла в дискуссионном формате, в ней приняли участие представители 25 фармацевтических компаний. На текущей неделе в формате правительственной координационной комиссии также состоится встреча, посвященная ценам на топливо.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





