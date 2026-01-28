Пожизненный запрет на покупку сигарет предложили ввести в Грузии

28.01.2026 17:10





Пожизненный запрет на покупку сигарет предложили ввести в Грузии, правда ввести эту норму пока только для для лиц, родившихся после 2015 года.



С такой инициативой выступил «Альянс контроля табака» (Tobacco Control Alliance). Они также предлагают повысить минимальный возраст для покупки табака с 18 до 21 года и увеличить штрафы за курение в закрытых помещениях. НПО утверждает, что 75% населения поддерживают эти меры.



Как отмечает организация, потребление табака в Грузии снизилось с 33% до 24% за последнее десятилетие, хотя оно по-прежнему значительно выше среднеевропейского уровня. Цель – сделать страну, свободной от табака, чтобы его употребляли менее 5% населения.



Этот шаг жизненно важен для снижения катастрофического финансового и демографического бремени, связанного с преждевременной смертностью. Вред, причиняемый табаком, в 10 раз превышает налоги, уплачиваемые отраслью в бюджет

– пишет «Альянс контроля табака».



С 1 апреля 2025 года продажа табачной продукции в Грузии разрешена только в простой, стандартизированной упаковке: на них больше нет логотипов, есть только название бренда на государственном языке, адрес и телефон производителя, страна производства и предупреждение о вреде курения.





