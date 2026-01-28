Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В крупных городах Грузии зачисление в первый класс будет осуществляться по адресу проживания


28.01.2026   17:56


В Грузии установлен возраст начала обучения в начальных школах. Как указано в концепции реформы общего образования, утвержденной правительством «Грузинской Мечты», это изменение означает, что ученик может быть зачислен в школу только в том случае, если ему исполнится 6 лет до 15 сентября.

«Одной из проблем является тот факт, что в школу поступают дети младше шести лет, которые могут не иметь достаточно развитых социально-эмоциональных навыков и навыков концентрации внимания», — говорится в документе, подписанном Ираклием Кобахидзе 26 января.

Дополнительное изменение будет введено в процесс регистрации первоклассников. В частности, до начала этапа всеобщей регистрации ребенок будет зачислен на основании его адреса регистрации. Однако это изменение будет применяться только к крупным городам в 2026-2027 учебном году.

«Этот дополнительный этап при регистрации первоклассников в 2026-2027 годах будет действовать только в крупных городах, а с последующих периодов будет распространяться на все школы», — говорится в документе.


