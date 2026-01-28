Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Испания запускает упрощённую легализацию для полумиллиона мигрантов


28.01.2026   18:32


Испания одобрила программу упрощённой легализации мигрантов, которая позволит получить легальный статус примерно 500 тысячам человек. Решение принято в рамках мер по упорядочению миграционной политики и снижению уровня нелегальной занятости.

Программа ориентирована на иностранцев, уже проживающих в стране и имеющих социальные или трудовые связи. Власти рассчитывают, что легализация упростит доступ мигрантов к рынку труда, системе здравоохранения и социальной защите, а также поможет восполнить дефицит рабочей силы в отдельных секторах экономики.

Правительство Испании подчёркивает, что инициатива носит разовый характер и будет сопровождаться усилением контроля за миграционными потоками. В то же время решение вызвало политические споры: критики опасаются, что оно может стать стимулом для новой волны нелегальной миграции.


